منافسات السباحة بدورة الشيخة هند تنطلق اليوم



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي:أحمد مصطفى

تنطلق اليوم منافسات السباحة بنادي الوصل ضمن دورة الشيخة هند للألعاب الرياضية الدورة الأكبر من نوعها، التي تنظمها لجنة المرأة والرياضة بمجلس دبي الرياضي تحت رعاية حرم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، سمو الشيخة هند بنت مكتوم بن جمعة آل مكتوم، وتقام بتوجيهات من سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس مجلس دبي الرياضي وتستمر حتى يوم 26 أكتوبر الجاري.

وضمن منافسات الألعاب الجماعية حقق فريق هيئة الطرق والمواصلات الفوز على القيادة العامة لشرطة دبي ضمن منافسات الدورة بنتيجة 3-1، ليتأهل إلى نصف النهائي ويواجه فريق طيران الإمارات الفائز على هيئة كهرباء ومياه دبي بنتيجة 3-0، فيما يواجه فريق النيابة العامة نظيره القيادة العامة لشرطة دبي في نصف النهائي الثاني.

وضمن منافسات كرة السلة يلتقي فريق النيابة العامة مع القيادة العامة لشرطة دبي يوم غد الأحد، كما يلتقي بلدية دبي مع هيئة الطرق والمواصلات.

وكانت منافسات الجري قد انطلقت أمس في مقر حديقة الورقاء 3 بدبي، ضمن فئتي اللاعبات المواطنات والمقيمات بعد أن استحدثت اللجنة المنظمة فئة المقيمات ضمن هذه اللعبة.