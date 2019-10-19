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الهلال يهزم ضمك في الدوري السعودي

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - فاز الهلال على ضيفه ضمك 3 - صفر، أمس ضمن مباريات المرحلة السابعة للدوري السعودي.
وتقدم الهلال في الدقيقة 21 عن طريق الإيطالي سبيستيان جوفينكو، قبل أن يضيف الفرنسي بافتيمبي جوميز الهدف الثاني في الدقيقة 54، ثم سجل البرازيلي كارلوس إدواردو الهدف الثالث في الدقيقة 68.
وشهدت المباراة تعرض جمعان الجمعان لاعب ضمك للبطاقة الصفراء الثانية، ليغادر المباراة بالبطاقة الحمراء في الدقيقة 63.
ورفع الهلال رصيده إلى 19 نقطة في صدارة ترتيب المسابقة، فيما تجمد رصيد ضمك عند أربع نقاط في المركز السادس عشر والأخير.
وفي الشوط الثاني دخل سالم الدوسري، بديلًا لجوفينكو صاحب الهدف الوحيد في المباراة، من أجل إراحة عناصره الأساسية قبل مواجهة السد القطري في إياب الدور قبل النهائي لدوري أبطال آسيا.

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