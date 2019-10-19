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عبد الناصر محمد يعتمد علي سياسة التدوير فى إف سي مصر

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعتمد عبد الناصر محمد المدير الفني لفريق اف سي مصر، علي سياسة التدوير بالنسبة لمشاركة اللاعبين في المباريات.

من جانبه أكد عبد الناصر محمد،  انه يعتمد علي سياسة التدوير في مراكز اللاعبين حتي يكون جميع لاعبي قائمة الفريق جاهزين فنيا وبدنيا للمشاركة في المباريات في أي توقيت ، وتحسبا لأي ظروف قد يتعرض لها أي من اللاعبين اثناء مشوار الدوري.

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وقال عبد الناصر محمد، أن هناك بعض اللاعبين لم يشاركوا في المباريات حتي الان ، ولكنهم سيحصلون علي فرصة في المباريات المقبلة.

وكان فريق اف سي مصر قد تعادل امس مع فريق الجونة بدون اهداف ضمن مباريات الجولة الرابعة في الدوري ، ووصل للنقطة الثالثة يحتل بها المركز الـ 14 في الدوري.

 

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