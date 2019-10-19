7 أخبار رياضية لا تفوتك

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

شهدت الرياضة المصرية اليوم الجمعة 18 / 10 / 2019 العديد من الاخبار الهامة وفي مقدمتها الحدود يتذوق طعم الفوز الأول فى الدوري أمام الإسماعيلى

فيديو .. الحدود يتذوق طعم الفوز الأول فى الدوري أمام الإسماعيلى

حقق فريق حرس الحدود بقيادة طارق العشرى ، فوزا مهما أمام الاسماعيلى بهدف مقابل لاشئ فى المباراة التى جمعتهما على ستاد الاسماعلية ضمن مباريات الجولة الـ4 من بطولة الدورى المصرى ، ليتذوق الحدود طعم الفوز لأول مرة هذا الموسم على حساب الدراويش.

كاف يُنعش خزينة الاهلي بـ450 ألف دولار

انتعشت خزينة النادي الاهلي خلال الأيام القليلة الماضية بـ450 ألف دولار حصل عليها من الإتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" تُمثل مستحقات متأخرة للأهلي لدى الاتحاد الأفريقي.

فايلر يُعلّق على أنباء تدريب منتخب سويسرا.. اعرف التفاصيل

كشف السويسرى رينيه فايلر المدير الفنى للأهلى حقيقة تلقيه عرضاً لتدريب منتخب سويسرا خلال الفترة المقبلة، موضحاً أن كل تركيزه فى الأهلى حالياً ولا يُفكر فى الأمر إطلاقاً.

شيكابالا وجمعة خارج قائمة الزمالك أمام المقاولون.. وعودة مصطفى فتحى

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أعلن الجهاز الفنى للزمالك بقيادة الصربي ميتشو المدير الفني، عن قائمة الفريق استعدادا لمباراة المقاولون العرب والمقرر لها مساء غد السبت في الدوري الممتاز.

حكم نهائى الكان يدير مواجهة الزمالك وجينيراسيون

أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم عن تعيين طاقم تحكيم كاميروني لإدارة مباراة الفريق الأبيض أمام جينيراسيون فوت السنغالي في إياب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال افريقيا المقرر لها يوم الخميس المقبل على ملعب السلام.

محمود البنا حكما لمباراة الزمالك والمقاولون غدا

أعلنت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم طاقم حكام مباراة الزمالك والمقاولون التي تقام غدا السبت ضمن منافسات الأسبوع الخامس بالدورى.

جينيراسيون السنغالى يقسم وصول البعثة على 3 دفعات استعدادا للزمالك

قام مسئولو جينيراسيون فوت السنغالى، بتقسيم وصول بعثة الفريق إلى القاهرة، على 3 مراحل، حيث سيصل غداً السبت إداريي الفريق لتجهيز استقبال اللاعبين والجهاز الفنى المقرر وصولهم فى الساعات الأولى من صباح الأحد ثم ستكون آخر دفعة من بعثة الفريق السنغالى يوم الإثنين، وذلك استعدادا لمواجهة الزمالك، يوم الخميس المقبل، على ستاد السلام، فى إياب دور الـ32 لدورى أبطال إفريقيا.