شكرا لقرائتكم خبر عن كشف منشطات لسداسى الاسماعيلى والحدود عقب انتهاء المباراة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خضع ثلاثى الإسماعيلى محمد مجدى ومحمد فوزى وأسامة إبراهيم لاختبار منشطات من قبل المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات ، وذلك عقب مباراة الفريق أمام حرس الحدود التى انتهت بخسارته بهدف دون رد.
كما خضع ثلاثة لاعبين أيضا بفريق حرس الحدود لاختبار مماثل بعد اطلاق صافرة نهاية المباراة.
وتحرص المنظمة على اختيار عدة لاعبين من كل فريق للكشف عن المنشطات من خلال تحليل خاص عن طريق طبيبة حضرت المباراة ممثلة عن المنظمة المصرية للكشف عن المنشطات والتى أكدت ان اختيار اللاعبين يكون بشكل عشوائى.
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