شكرا لقرائتكم خبر عن كشف منشطات لسداسى الاسماعيلى والحدود عقب انتهاء المباراة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خضع ثلاثى الإسماعيلى محمد مجدى ومحمد فوزى وأسامة إبراهيم لاختبار منشطات من قبل المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات ، وذلك عقب مباراة الفريق أمام حرس الحدود التى انتهت بخسارته بهدف دون رد. كما خضع ثلاثة لاعبين أيضا بفريق حرس الحدود لاختبار مماثل بعد اطلاق صافرة نهاية المباراة. Advertisements وتحرص المنظمة على اختيار عدة لاعبين من كل فريق للكشف عن المنشطات من خلال تحليل خاص عن طريق طبيبة حضرت المباراة ممثلة عن المنظمة المصرية للكشف عن المنشطات والتى أكدت ان اختيار اللاعبين يكون بشكل عشوائى.

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