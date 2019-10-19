شكرا لقرائتكم خبر عن الأشعة تحسم مصير دونجا من مواجهة الجزيرة الإماراتي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يخضع محمود عبد العاطى دونجا، لاعب الإسماعيلى للأشعة غدا بعد تعرضه لشد فى العضلة الخلفية خلال مواجهة حرس الحدود، وذلك حسب الكشف المبدئى من قبل الجهاز الطبى للفريق. ومن المقرر، أن تحدد الاشعة موقف اللاعب والفترة التى يحتاجها للتعافى من الإصابة. ويستعد الفريق لملاقاة الجزيرة الاماراتى يوم 23 اكتوبر الجارى فى ذهاب ثمن نهائى بطولة كأس محمد السادس للاندية الأبطال. Advertisements ورفض الجهاز الفنى للإسماعيلى بقيادة ميودراج منح لاعبيه راحة سلبية ، بعد الخسارة أمام حرس الحدود بهدف نظيف فى الجولة الرابعة لمسابقة الدورى المحلى نظرا لضيق الوقت. ومن المقرر أن يخوض لاعبو الفريق الأساسيين تدريبات استشفائية ، فيما سيؤدى باقى اللاعبين تدريباتهم بشكل طبيعى. ويستعد الفريق لملاقاة الجزيرة الإماراتى يوم الأربعاء المقبل على ملعب الإسماعيلية فى ذهاب دور الــ16 لبطولة كأس محمد السادس للأندية الأبطال.

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