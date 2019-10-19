شكرا لقرائتكم خبر عن اخبار النادى الاهلى اليوم 18 / 10 / 2019 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اخبار النادى الاهلى اليوم 18 / 10 / 2019 شهدت العديد من الاحداث والاخبار الهامة التى يرصدها ”الخليج 365” في التقرير التالي: الأهلي يُجدد محاولات تدعيم خط الهجوم فى الشتاء.. اعرف التفاصيل بدأت إدارة النادي الأهلي بالتفكير في تدعيم فريق الكرة علي أعلي مستوي رغم سير الفريق بثبات سواء على الصعيد المحلي أو الأفريقي ، ووفقا لمصدر داخل جهاز الكرة الأحمر، فإن حسام حسن مهاجم سموحة والمنضم لمعسكر منتخب مصر الأخير، عاد من جديد لدائرة حسابات قلعة الجزيرة لتدعيم هجوم الفريق في الميركاتو الشتوي القادم. رفض الجهاز الفنى للأهلى، بقيادة السويسرى رينيه فايلر، مناقشة فكرة التفريط فى ثنائى دفاع الفريق سعد سمير ومحمد هانى خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، ورغم عدم مشاركة سعد سمير ومحمد هانى فى مباريات الأهلى الأخيرة، إلا أن فايلر يرى أن تواجد الثنائى مهم نظراً لقناعته التامة بإمكانياتهما الفنية والبدنية. Advertisements دخل محمد الشناوي ، حارس مرمى النادي الأهلي، دائرة اهتمامات العديد من العروض الأوروبية، بعد تألقه سواء مع الفريق الأحمر أو منتخب مصر خلال الفترة الأخيرة، وآخرها فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي الذى أبدى اهتمامه بضم حارس الأهلى. يغادر محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، أحد مستشفيات الإسكندرية مساء اليوم، الجمعة، بعدما خضع أمس لفحوصات طبية بجانب إجراء عملية حقن الفقرات والجذور العصبية بالظهر، بعد الآلام الكبيرة التى شعر بها خلال الفترة الماضية. الخطيب يغادر المستشفى اليوم بعد حقن الفقرات العصبية محمد الشناوي فى مرمى العروض الأوروبية

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر اخبار النادى الاهلى اليوم 18 / 10 / 2019 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.