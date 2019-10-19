شكرا لقرائتكم خبر عن الاسماعيلى: قدمنا أداء جيد ولا نستحق الخسارة من الحدود والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عبر أدهم السلحدار مدرب الاسماعيلى عن رضاه عن أداء اللاعبين رغم الخسارة أمام حرس الحدود بهدف دون رد بالجولة الرابعة بمسابقة الدورى المحلى. وأضاف مدرب الاسماعيلى فى تصريحات عقب المباراة :”كنا الطرف الافضل فى المباراة طوال التسعين دقيقة لكننا للأسف خسرنا بفضل عامل آخر أرفض التعليق عليه”. وواصل :”الصربى ميودراج يسيتش المدير الفنى لديه استراتيجية تتمثل فى اختيار الأفضل فى التدريبات والمباريات مهما كان اسمه للتواجد ضمن تشكيل الفريق”. Advertisements واستكمل مدرب الاسماعيلى :” لدينا لاعبين صاعدين على قدر كبير من الكفاءة ، تم اشراك مجموعة من الصاعدين بفريق 99 وهم محمود عبد الله ومحمد الضرف ومحمد بيومى والذين قدمو مستوى مميز”. وأتم مدرب الدراويش :”نعتذر للجماهير ونطالبهم بالصبر ،نحن فى مرحلة اعداد فريق والتى تحتاج لوقت ، شيلونجو مهاجم مميز لكنه ينقصه بعض الانسجام مع اللاعبين الجدد والذى نتطلع لتحقيقه فى الفترة المقبلة”.

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