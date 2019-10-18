شكرا لقرائتكم خبر عن تاريخ مواجهات برشلونة و ايبار بالدوري الاسباني والان مع التفاصيل

يواجه نادي برشلونة نظيره نادي ايبار صباح اليوم ضمن منافسات الجولة التاسعة من بطولة الدوري الاسباني الممتاز علي الملعب البلدي إبوروا الدولي بمدينة ايبار في تمام الساعة الثانية عصرا بتوقيت مكه المكرمة.

و على مدار التاريخ تلافي الفريقين في️ 10 مباريات حقق نادي برشلونة الفوز في 9 مرات بينما تعادل الفريقين مرة واحدة ولم يستطيع نادي ايبار تحقق الفوز على حساب نظيره برشلونة.

ويدخل نادي برشلونة المباراة في المركز الثالث برصيد 16 نقطة بينما يدخل نادي ايبار المباراة وهو في المركز الرابع عشر برصيد 9 نقاط من بطولة الدوري الاسباني الممتاز.