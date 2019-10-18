شكرا لقرائتكم خبر عن فوزاً ساحقاً لـ باريس سان جيرمان على نيس فى الدوري الفرنسي والان مع التفاصيل

حقق فريق باريس سان جيرمان فوزاً ساحقاً على نيس بنتيجة أربعة أهداف مقابل هدف، فى المباراة التى جمعتهما على ملعب أليانز ريفيرا ضمن منافسات الجولة العاشرة من الدوري الفرنسي .

سجل فريق باريس سان جيرمان هدفي التقدم عن طريق اللاعب أنخيل دي ماريا فى الدقيقتين 15 ، 21 من زمن الشوط الاول .

ومع بداية الشوط الثانى وسط محاولات فريق نيس من تعديل نتيجة المباراة استطاع اللاعب إغناتيوس غانغو تسجيل الهدف الاول فى الدقيقة 67 لتصبح النتيجة هدفين مقابل هدف .

وانهى على أمال فريق نيس اللاعبان كيليان مبابي وماورو إيكاردي فى الدقيقتين 88 ، 91 واحرزوا هدفين ويعلنوا تقدم باريس سان جيرمان بأربعة اهداف مقابل هدف وحيد لتنتهى المباراة .

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وشهدت المباراة فى الدقيقة 24 تعرض لاعبين فريق نيس ويلان سييريان لبطاقة صفراء ، ويلان سيبريان و كريستوف هيريل لبطاقة حمراء فى الدقيقتين 74 ، 77 و لايفن كورزاوا ، بريسنال كيمبيمبي لاعبا باريس سان جيرمان فى الدقيقتين 72 ، 86 من احداث اللقاء .

واعتمد توماس توخيل المدير الفني لفريق باريس سان جيرمان بتشكيل ضم كلا من:

حراسة المرمي : كايلور نافاس

خط الدفاع : تياجو سيلفا، بريسنال كيمبيمبي ، توماس مونيير، عبدو ديالو

خط الوسط: لياندرو باريديس ،أندير هيريرا، بابلو سارابيا أنخيل دي ماريا

خط الهجوم: ماورو إيكاردي إيريك ،ماكسيم تشوبو موتينج

وبتلك النتيجة يتصدر باريس سان جيرمان جدول ترتيب الدوري الفرنسى برصيد 24 نقطة، بينما يتواجد نادي نيس في المركز التاسع برصيد 13 نقطة.