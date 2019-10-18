شكرا لقرائتكم خبر عن الدوري المصري.. حرس الحدود يتخطى عقبة الإسماعيلي والان مع التفاصيل

انتهت مباراة الإسماعيلي ونظيره حرس الحدود بهدف نظيف في المباراة التى جمعتهما على ملعب استاد الإسماعيلية ضمن منافسات الجولة الرابعة من بطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم . احرز هدف الفوز لفريق حرس الحدود اللاعب عمرو الحلوانى عن طريق ضربة جزاء فى الدقيقة 84 من عمر المباراة لينتهى اللقاء بفوز حرس الحدود بنتيجة هدف دون رد . وخاض طارق العشرى المدير الفنى لحرس الحدود اللقاء بتشكيل ضم كلا من : حراسة المرمى: أحمد السعدني خط الدفاع: حسن مجدي، خالد سامي، مصطفى زناري، عمرو الحلواني Advertisements خط الوسط: مصطفى جمال، أحمد فيليكس، محمد أسامة خط الهجوم: أحمد شرويدة، إبراهيما كونيه، جريندو وبتلك الفوز يأتى حرس الحدود في المركز السادس برصيد 6 نقاط، بينما يحتل الاسماعيلى المركز التاسع برصيد 6 نقاط وبفارق الاهداف . يذكر أن، إحصائية تسجيل لاعبى الفريقين فى المواجهات الـ 28 السابقة بينهما، سجل لاعبي النادي الإسماعيلي 31 هدفا مقابل 23 هدفا لحرس الحدود. والجدير بالذكر أن، الفريقين تقابلا فى 29 مباراة سابقة جمعت بينهما ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز لكرة القدم، حقق خلالها الإسماعيلي 10 إنتصارات مقابل 6 إنتصارات لحرس الحدود فيما انتهت 13 مواجهة بالتعادل.

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