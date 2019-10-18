الان تتابع الأهلي وصيفا للدوري بعد فوزه على التعاون بثلاثية والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الخليج 365-متابعات فاز الأهلي على نظيره التعاون 3-1 واحتل وصافة ترتيب الدوري، في المباراة التي جمعتهما اليوم ضمن مواجهات الجولة السابعة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، والتي احتضنها ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية بجدة.

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