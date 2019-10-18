شكرا لقرائتكم خبر عن ريال مدريد يُغرى تشيلسى بـ«رودريجيز» للتعاقد مع «كانتى» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشفت صحيفة «ذا صن» الإنجليزية أن ريال مدريد يسعى لتعويض فشله في ضم الفرنسى بول بوجبا، نجم مانشستر يونايتد، بالتعاقد مع مواطنه نجولو كانتى، لاعب وسط تشيلسى، خلال فترة الانتقالات الشتوية في يناير المقبل.

وقالت الصحيفة إن ريال مدريد يعتبر كانتى حلما يسعى لتحقيقه، وضمه إلى جوار كاسيميرو في وسط الملعب، لتشكيل ثنائى قوى بعد انخفاض مستوى الثنائى تونس كروس ولوكا مودريتش، ولكن الأزمة تكمن في ارتباط الفرنسى بعقد مع البلوز حتى عام 2023.

وأضافت الصحيفة أن تشيلسى يعتقد أن قيمة كانتى لا تقل عن 138 مليون جنيه إسترلينى، وهو رقم مقارب لسعر بوجبا الذي حدده مانشستر يونايتد خلال فترة الانتقالات الصيفية الأخيرة، لكن ريال مدريد يسعى لإغراء البلوز بضم النجم الكولومبى خاميس رودريجيز، الذي كان هدفًا للفريق اللندنى في وقتٍ سابق.