شكرا لقرائتكم خبر عن «رونالدينيو»: «فينيسيوس» سيكون من أفضل لاعبى العالم فى وقت قصير والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد اللاعب البرازيلى السابق رونالدينيو أن مواطنه لاعب ريال مدريد الشاب فينيسيوس سينضم فى وقت قصير إلى قائمة أفضل لاعبى كرة القدم فى العالم، وذلك بسبب امتلاكه القدرات الفنية والمهارية التى تؤهله للوصول إلى أن يكون أفضل لاعب فى العالم خلال وقت قصير.

وقال رونالدينيو فى تصريحات صحفية قبل مباراتين استعراضيتين يعتزم خوضهما فى العاصمة الكولومبية: «هو (فينيسيوس) فى واحد من أفضل الأندية فى العالم. أعتقد أنه سوف يكون بين الأفضل قريبا».

من ناحية أخرى، أكد رونالدينيو الذى توج مع منتخب البرازيل بمونديال 2002 فى كوريا واليابان، أنه يرى منتخب «السيليساو» فى تطور مستمر لذا يتمنى أن «يعود ليتوج بألقاب مهمة».

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ووصل رونالدينيو، لاعب جريميو وبرشلونة وميلان وباريس سان جيرمان السابق، إلى بوجوتا ليخوض مباراة استعراضية سيرتدى خلال أحد شوطيها قميص إندبندينتى سانتا فيه، وفى الآخر قميص أتلتيكو ناسيونال.

وبعدها سيتوجه رونالدينيو إلى كالى حيث سيخوض مباراة استعراضية أخرى، الأحد، بين أمريكا وديبورتيفو كالى، كما أشاد بالكرة الكولومبية حيث أكد أنه من المعجبين بها للغاية.

وعلى جانب آخر، تحدث رونالدينيو عن النجم الأرجنتينى ليونيل ميسى الذى لعب بجواره فى برشلونة، مذكرا بأنه هو من مرر الكرة لقائد البارسا حاليا حتى يسجل أول أهدافه مع الفريق الكتالونى.

وقال فى هذا الصدد عن لاعبى مركز الجناح الذى كان يلعب به: «أعتقد أنه من المهم للغاية لكل فريق أن يحظى بلاعب بهذه المقومات حتى يتلقى المهاجمون كرات جيدة».