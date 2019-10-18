شكرا لقرائتكم خبر عن هاندل: مواجهة «نادال وفيدرر» فى أفريقيا «حلم» أصبح حقيقة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تحدث جانين هاندل، المدير التنفيذى لمؤسسة روجير فيدرر، عن المباراة القادمة بين السويسرى وغريمه التقليدى، الإسبانى رفايل نادال المصنف الثانى عالميًا فى أفريقيا.

ويلتقى روجير فيدرر مع رفايل نادال فى مدينة كيب تاون بجنوب أفريقيا، والمقرر إقامتها يوم 7 فبراير العام المقبل.

وقال هاندل فى مقابلة أجريت معه: «إنه حلم أصبح حقيقة، اللعب فى بلد والدته ونقل التنس العالمى إلى أفريقيا، كان ذلك حقاً الدافع له». وأضاف: «لهذا السبب اختار رفايل نادال، غريمه التقليدى مدى الحياة، لكنه صديقه فى الوقت نفسه، حيث يتقاسمان مساعدة الأطفال الأقل حظاً وتمكينهم».

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من جانبه، قال فيدرر: «أعتقد أنه يجب أن تتاح لكل طفل صغير الفرصة لقضاء بضع سنوات فى هذا المركز، لأن التعليم المبكر هو أساس التعلم فى المجتمعات، هم يلتزمون جداً بتحسين قريتهم ومساعدة أطفالهم من أجل مستقبل أفضل وجعلها مستدامة فى نهاية اليوم».

وأردف: «الأهم أن يكون أمرا مستمرا، نأمل إلى الأبد فى مساعدة هؤلاء الأطفال والعمل على تحسين معيشتهم وتوفير أفضل الفرص لهم».

روجير أشاد بالنمساوى دومينيك ثيم قائلاً: «بجانب اللاعبين الآخرين، سيكون هو النجم القادم، هذا ما أتمناه له من قلبى، ثم سيكون لدينا لاعب خارق سيصبح المصنف الأول عالميًا، هو رجل لطيف أيضًا، سيكون رائعًا للتنس».

يذكر أن نجم كرة المضرب السويسرى فيدرر المصنف الثالث عالميًا يخطط للعودة من جديد إلى موسم الملاعب الترابية فى العام المقبل 2020، بعد ظهوره الرائع فى الموسم الحالى.

فيدرر سجل عودة مثالية لموسم الملاعب الترابية فى 2019، بعد فترة غياب استمرت 3 سنوات، حيث كان آخر ظهور له فى عام 2016. وشارك الأسطورة المتوج بـ20 لقبًا فى جراند سلام، فى الموسم الترابى، عبر بوابة مدريد ثم روما، قبل أن يختتم مشاركته باللعب فى فرنسا المفتوحة للتنس، والتى وصل خلالها للدور نصف النهائى.