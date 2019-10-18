شكرا لقرائتكم خبر عن كاسياس يحصد جائزة الأفضل بالدورى البرتغالى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حصل الإسبانى المخضرم إيكر كاسياس، حارس مرمى بورتو، على جائزة مميزة بالدورى البرتغالى. ووفقًا لصحيفة «ماركا» الإسبانية، فإن إيكر كاسياس حصل على جائزة أفضل حارس بالدورى البرتغالى عن الموسم الماضى. Advertisements وتُقدم هذه الجائزة من رابطة اللاعبين بالدورى البرتغالى، والتى تتكون من 314 لاعبًا. وقال كاسياس، خلال تصريحات صحفية لجريدة «أبولا» البرتغالية: «شكرًا جزيلًا لزملائى فى الفريق على هذا الجائزة واختيارى أفضل حارس مرمى فى الموسم الماضى». وأضاف الحارس الإسبانى المخضرم: «إنه لشرف لى أن أكون قادرًا على حصد هذه الجائزة، وآمل ألا تكون الأخيرة، وأن أحصل على جوائز أخرى وأتمنى أن أعود إلى الملاعب مرة أخرى فى وقت قريب من أجل المزيد من البطولات فى مسيرتى الكروية». واختم كاسياس حديثه بقوله: «سعيد للغاية وممتن لزملائى فى الفريق على نيل هذا الإنجاز».

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