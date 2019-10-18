شكرا لقرائتكم خبر عن وولفرهامبتون يرغب فى التعاقد مع كيسى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تقدم نادى وولفرهامبتون الإنجليزى بعرض إلى ميلان الإيطالى من أجل ضم الإيفوارى فرانك كيسى، نجم وسط الروسونيرى، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة فى يناير المقبل.

كشفت صحيفة «لاجازيتا ديللو سبورت»الإيطالية أن إدارة ميلان تلقت عرضًا جادًا من وولفرهامبتون الإنجليزى للتعاقد مع لاعبه الإيفوارى فرانك كيسى فى يناير.

Advertisements

وأوضحت الصحيفة أن ميلان سيدرس العرض المقدم من الذئاب من أجل فرانك كيسى، ورحبوا ببيع اللاعب لكن بسعر مناسب، حيث وضع الميلان محمد الننى، لاعب بشكتاش التركى، بديلًا للنجم الإيفوارى.

وحاول وولفرهامبتون التعاقد مع كيسى فى الصيف، لكنهم فشلوا فى الوصول إلى اتفاق معه بشأن الشروط الشخصية، ومع ذلك لم يستسلموا وسيعودون من أجله مرة أخرى فى نافذة الانتقالات الشتوية.

وشارك فرانك كيسى مع ميلان فى 7 جولات بالدورى الإيطالى وأحرز هدفاً وحيداً.