شكرا لقرائتكم خبر عن الصحف الإيطالية تسلط الضوء على إفلاس ميلان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يعانى نادى ميلان الإيطالى من عجز تاريخى فى ميزانيته، حيث أصبح الفريق العريق فى انهيار تام سواء على المستوى الإدارى أو الفنى، حيث يعانى من تراجع نتائجه فى السنوات الأخيرة، وبلغ العجز فى ميزانيته 146 مليون يورو، مسجلا أسوأ عجز فى تاريخ النادى الذى يمتلك 18 لقبا للدورى الإيطالى وسبعة ألقاب فى بطولة دورى أبطال أوروبا.

وذكرت صحيفة «توتو سبورت» الإيطالية أن هذا العجز يأتى بسبب انخفاض الإيرادات من بيع اللاعبين، وكذلك انخفاض الدخل الناتج عن الرعاة وتذاكر المباريات، فيما كانت الإيرادات الواردة من حقوق البث التليفزيونى هى البند الوحيد الذى حقق فائضا فى ميزانية النادى الإيطالى، بعدما ارتفع من 109.3 مليون يورو إلى 113.8 مليون يورو.

وأشارت الصحيفة إلى أن عائدات بيع اللاعبين انخفضت من 42 مليون يورو إلى 25.5 مليون، ومن الجهات الراعية من44.7 مليون يورو إلى 38 مليونا، كما تراجعت إيرادات بيع التذاكر من 35.3 مليون يورو إلى 34.1 مليون.

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وكشفت الصحيفة أن تكاليف العاملين بالنادى ارتفعت إلى 184.8 مليون يورو بعدما كانت 150.5 مليون يورو، كما ازدادت المصاريف المتعلقة باللاعبين الذين انضموا للنادى على سبيل الإعارة.

وفيما يتعلق بانتقالات اللاعبين، فقد عانى النادى من عجز بلغت قيمته 103.2 مليون يورو، حيث تم إنفاق 153.1 مليون يورو، فى حين بلغت الإيرادات 49.9 مليون يورو.

وأوضحت الصحيفة أن الميزانية العمومية للنادى كشفت أن شركة (إليوت) الأمريكية للاستثمارات، المالكة لميلان، دفعت 256 مليون يورو حتى 30 يونيو عام 2019، بالإضافة لإنفاقها 60 مليونا خلال الأشهر الثلاثة الماضية.

فى السياق نفسه، سلطت الصحف الإيطالية الضوء على عجز ميزانية نادى ميلان، البالغة قيمته 146 مليون يورو، لتصبح أسوأ ميزانية عمومية فى تاريخ الروسونيرى.

وعنونت صحيفة «لاجازيتا ديللو سبورت»: «صدمة ميلان: عجز بقيمة 146 مليون يورو، هنا الميزانية التى ستؤثر على السوق.. الروسونيرى لا يهدأ والديون تزداد (هناك حديث عن 90 مليون يورو)، لذا النادى سيكون بحاجة لبيع لاعبيه فى يناير: دوناروما وسوسو يعودان للظهور مجددًا».