شكرا لقرائتكم خبر عن «ديل بوترو»: لا أتوقع عودتى لقائمة أفضل 10 لاعبين فى العالم مجددًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تحدث نجم كرة المضرب الأرجنتينى خوان مارتن ديل بوترو المصنف الثالث عالميًا سابقًا عن توقعاته للعودة لمستواه السابق من جديد، بعد فترة غياب طويلة بسبب الإصابة.

الأرجنتينى ديل بوترو أعلن مؤخرًا انسحابه من اللعب والمشاركة فى بطولتى ستوكهولم وفيينا، ومن غير المرجح أن يطلب الحصول على بطاقة دعوة للظهور فى بطولة باريس ماسترز. وقال الأرجنتينى: «لا أتوقع أن أكون فى المراكز العشرة الأوائل مرة أخرى، بعد كل المشاكل التى مررت بها، ليس من السهل تكرار عام مماثل». وأضاف: «لكنك لا تعرف أبدًا، إذا كنت لا أزال فى حالة جيدة وأشعر أنى بصحة جيدة للغاية، يمكننى أن أشعر بالقوة مرة أخرى».

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وتابع: «أنا أكبر سنًا من السابق، لكنى أستطيع أن ألعب التنس جيدًا، وها هو حافزى الكبير، وسأعمل على العودة وبذل أقصى جهد للتألق مجددًا».

أدرك ديل بوترو أن الاستمتاع بوقته مع أصدقائه فى مدينته الأصلية تانديل، هو أكثر ما يحبه: «هؤلاء الشباب مدهشون للغاية أثناء تواجدهم معى، فهمى يدعموننى فى كل وقت، وعندما أستطيع قضاء بعض الوقت معهم وأنا هناك، لقد استمتعنا قبل السفر، ونستمتع دائمًا بأنفسنا». وفيما يتعلق بالوضع المثير للجدل الذى يحدث فى مجلس اللاعبين مع استقالة الكثير من الأسماء، وعودة رفايل نادال وروجير فيدرير إلى هناك، أجاب: «لا أعرف الكثير عن هذا الأمر». وواصل: «لقد تعاملت مع كل مشاكلى فى الشهر الماضى، كما قلت سابقًا، ونحن بحاجة إلى أشخاص يريدون العمل من أجلنا، ويجب أن يكونوا واضحين، وأذكياء وأن يتخذوا قرارات أفضل من أجل التنس، وحياة التنس، وجولة التنس».

وختم خوان مارتن: «لا أعرف من الذى سيعمل فى المستقبل من أجلنا، لكن يجب أن يكونوا مستعدين، وجاهزين لكل الأماكن والبطولات». يذكر أن ديل بوترو أعلن مؤخراً أيضاً انسحابه من بطولة شنغهاى للماسترز بشكل رسمى، ليواصل اللاعب الغياب عن الملاعب بسبب الإصابة التى يعانى منها منذ بطولة كوينز.

وغاب لاعب التنس الأرجنتينى عن ملاعب الكرة الصفراء لفترة طويلة، حيث لم يلعب أى لقاء، بعد إصابة الركبة التى تعرض لها فى كوينز فى شهر يونيو الماضى. الأرجنتينى البالغ من العمر 31 عاماً، قد بدأ للتو فى التعافى والعودة، بعد خضوعه لعملية جراحية فى ركبته، قبل أن تتجدد الإصابة فى نفس المنطقة مرة أخرى.