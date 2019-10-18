شكرا لقرائتكم خبر عن ارتياح في سموحة بعد نقطة بيراميدز.. و«العميد»: نبحث عن العدالة المفقودة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أبدى حسام حسن، المدير الفنى لفريق سموحة، ارتياحه لتعادل فريقه سلبيًّا مع بيراميدز فى إطار منافسات الأسبوع الرابع للدورى الممتاز. وأضاف أنه فريقه واجه فريقا قويا ويمتلك مديرا فنيا على أعلى مستوى، ما زاد اللقاء إثارة وندية بين الفريقين. وأشار العميد إلى أنه ليس لديه مانع من إقامة مباراة سموحة القادمة مع طنطا يوم 28 أكتوبر الجارى على استاد طنطا فى الثانية والنصف بعد الظهر، ولكن بشرط أن تلعب كل الأندية، ومنها الأهلى والزمالك هناك فى نفس التوقيت، لأن العدالة تقول إنه ليست هناك فوارق بين سموحة وطنطا والأهلى والزمالك والمريخ، وتلك هى أهم مبادئ العدالة.

وتابع: سموحة ليس ضعيفا ولكنه محترم وملتزم، وإنه شخصيا يتمنى تطبيق العدل والمساواة والنظام فى كل المسابقات إذا كان اتحاد الكرة جادًا فى النهوض وتطوير كرة القدم المصرية، وكان الأجدر بالاتحاد طالما أنه أقدم على تأجيل مباراة الأهلى والزمالك سواء لدواع أمنية أو خلافه أن يتم تأجيل كل منافسات الأسبوع الرابع، تحقيقا لمبدأ تكافؤ الفرص الذى ينادى به الجميع، مشيرا إلى أنه لا يستجدى أحدا أو يريد تصدير المشاكل، لكنه يريد استقرار المسابقة.

وأكد أن شعار الفيفا المطبوع نفسه على التيشرتات الخاصة بالحكام ينادى بالاحترام، وأنه لا يرى عدالة أو احتراما، وقال بالحرف الواحد: (اللى ياخد الدورى ياخده واللى ينزل ينزل)!!، وإن التكافؤ لابد من تواجده حتى تستقيم الأمور، مؤكدا أن فوزى الحناوى، وهو واحد من أهم لاعبى سموحة، قد تعرض للإصابة مع المنتخب الأوليمبى وليس لديهم فى سموحة أى اعتراض على ذلك، لأن الجميع فى خدمة منتخبات مصر الوطنية، ولكن على الأقل يجب أن يكون هناك تعويض معنوى لسموحة عما لحق به من ضرر، وأن يكون التعويض معنويا بمنح الفريق المزيد من المساحة من الوقت قبل خوض مبارياته.