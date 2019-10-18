شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يواصل التصعيد ضد اتحاد الكرة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - واصل مسؤولو النادى الأهلى إجراءاتهم التصعيدية بشأن تفعيل البيان الذى أصدره مجلس الإدارة، الخميس، والذى أعلن خلاله عدم خوضه أى مباراة فى الدورى، قبل مواجهة الزمالك، التى كان مقررًا لها، اليوم السبت، ضمن الجولة الرابعة لمباريات الدورى.

واتخذت إدارة النادى إجراءً بإلغاء الحجوزات الخاصة بسفر الفريق الكروى الأول إلى الجونة، وكذلك إلغاء حجز فندق الإقامة، الذى كان مقررًا أن ينزل به الفريق، استعدادًا لمواجهة الجونة، الأربعاء المقبل، ضمن مباريات الجولة الخامسة للدورى.

وطالب مسؤولو الأهلى عمرو الجناينى، رئيس اللجنة التى تدير اتحاد الكرة، بتفعيل تصريحاته التى شدد خلالها بأنه لا مساس بجدول المسابقة، وأنه لن يتم إجراء أى تعديلات عليه.

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وأعلن مسؤولو الأهلى تمسكهم بالالتزام بتعليمات اللجنة الأوليمبية، التى صدرت عقب نهاية الموسم المنقضى، والتى شددت على ضرورة عدم تغيير جداول المسابقات، حفاظًا على مبدأ تكافؤ الفرص.

وكانت الأزمة قد تصاعدت بين الأهلى ومسؤولى اللجنة الخماسية التى تدير اتحاد الكرة، عقب الإعلان عن تأجيل مباراة القمة بين الأهلى والزمالك، لدواعٍ أمنية، وهو ما دفع مجلس إدارة النادى الأهلى، برئاسة محمود الخطيب، لعقد اجتماع طارئ، أصدر على إثره بيانًا، أعلن خلاله رفضه خوض أى مباراة فى الدورى قبل خوض مباراة الزمالك، وفقاً لجدول المسابقة الذى أرسله اتحاد الكرة لجميع الأندية، بما فيها النادى الأهلى، وفقاً لما أسفرت عنه قرعة مسابقة الدورى.

من ناحية أخرى، أبدى مسؤولو الأهلى تمسكهم بالإبقاء على فايلر، المدير الفنى للفريق، بعد ما تردد من أنباء عن تلقيه عرضًا لتولى قيادة المنتخب السويسرى، خصوصاً أن المدير الفنى لا توجد فى عقده أى شروط جزائية تعطيه الحق فى الرحيل عن الأهلى، دون إكمال تعاقده، فضلاً عن تمسك المجلس بوجوده، نظرًا لانسجامه مع الفريق بصورة سريعة، وظهوره بمستوى متميز بالمباريات التى قاد الفريق خلالها منذ توليه المهمة.

فى سياق مختلف، قرر الجهاز الفنى منح لاعبيه راحة سلبية 24 ساعة، بعد تأجيل مواجهة الزمالك، على أن يعود الفريق للمران بداية من غد الأحد، ويسعى فايلر لمنح لاعبيه أكبر قدر من الراحة، واستغلال فترات التوقف، من أجل إبعاد لاعبيه عن الإرهاق من تلاحم المباريات وتفادى تعرض أى لاعب لإصابة قد تبعده عن الفريق لفترات طويلة، خصوصًا أن الفريق فى أمسّ الحاجة لجهود جميع لاعبيه، سعيًا للمنافسة على دورى رابطة الأبطال الإفريقى، الذى يسعى الفريق للفوز به، والعودة للمشاركة فى مونديال العالم للأندية.

وينتظر أن يخضع عمرو السولية لاختبار طبى لتحديد موعد عودته للمشاركة فى المباريات الجماعية، خصوصًا أنه من العناصر الأساسية التى يعتمد عليها المدير الفنى، لما يتمتع به اللاعب من قدرات فنية وبدنية عالية، فضلًا عن خبراته الكبيرة فى منطقة المناورات.