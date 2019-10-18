شكرا لقرائتكم خبر عن اجتماع طارئ اليوم لمجلس الجبلاية لبحث الأزمة مع الأهلى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يعقد اليوم أعضاء اللجنة الخماسية باتحاد الكرة، برئاسة عمرو الجناينى، اجتماعا طارئا اليوم، للرد على بيان النادى الأهلى، الذى أعلن فيه رفضه خوض أى مباراة بمسابقة الدورى العام قبل مواجهة الزمالك.

وكانت الجهات الأمنية قد قررت فى وقت سابق، تأجيل مباراة القمة بين قطبى الكرة المصرية والتى كان مقررًا لها السبت، ضمن منافسات الجولة الرابعة لمسابقة الدورى الممتاز.

ويبحث أعضاء اللجنة الخماسية عن حلول وقرارات لهذه الأزمة، من أجل انتظام مسابقة الدورى الممتاز بشكل جيد، حيث يتواصل أعضاء الجبلاية مع جميع أطراف الأزمة من أجل اتخاذ قرارات خلال الساعات القليلة المقبلة.

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وكانت اللجنة المؤقتة لإدارة اتحاد الكرة، قد رفضت الرد على البيان الذى أصدره النادى الأهلى، خلال الساعات الماضية بعد تأجيل لقاء القمة مع الزمالك الذى كان مقررًا له غدًا السبت فى الجولة الرابعة للدورى الممتاز إلى أجل غير مسمى.

من جانبه أكد أحمد عبد الله، عضو اللجنة الخماسية، أن اللجنة تدرس موقف الأهلى من أجل الرد عليه خلال الساعات القليلة المقبلة.

وأضاف عضو اللجنة الخماسية: «المشكلة ليست فى اتحاد الكرة وقلنا ذلك من قبل، الأمن هو من طلب تأجيل القمة، الكل يعرف أننا كنا نريد إقامة اللقاء فى موعده لكن ليس لنا دخل فى ذلك».

فى سياق آخر، علمت «المصرى اليوم»، أن أعضاء اللجنة الخماسية، برئاسة عمرو الجناينى، يحصلون على رواتب شهرية من مخصصات اتحاد الكرة لدى الاتحاد الإفريقى، وذلك وفقًا للوائح «الكاف» التى تنص على حصول اللجنة المعينة على رواتب شهرية لجميع الأعضاء.

وقال مصدر مطلع، إن عمرو الجناينى، رئيس اللجنة الخماسية، يحصل على مبلغ 5 آلاف دولار شهريًا، فيما يحصل باقى الأعضاء على راتب 3 آلاف دولار شهريًا.