شكرا لقرائتكم خبر عن المنتخب العسكرى يخسر من عمان فى كأس العالم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - خسر المنتخب العسكرى لكرة القدم من نظيره العمانى بهدف نظيف، جاء فى الدقائق الأخيرة من الوقت بدل الضائع للمباراة التى أُقيمت صباح اليوم الجمعة، والتى جمعتهما بمدينة وهان الصينية، فى الجولة الثانية من منافسات كأس العالم العسكرية، المقامة فى الصين، فى الفترة من 16 حتى 29 أكتوبر الجارى.

وبتلك النتيجة رفع المنتخب العمانى رصيده إلى 6 نقاط، بينما يمتلك المنتخب العسكرى نقطة وحيدة من التعادل السلبى مع اليونان فى الجولة الأولى للبطولة، وسيواجه نظيره الكندى الأحد المقبل فى الجولة الثالثة للبطولة، وتعرض عمرو جمال للإصابة، خلال المباراة، ويعكف البرازيلى سيرجيو فارياس، المدير الفنى للمنتخب العسكرى، على علاج الأخطاء التى وقع فيها اللاعبون لتجنب تكرارها فى مباراته المقبلة مع كندا، كما طلب تسجيلًا لمباراة المنافس الأخيرة لمشاهدتها للوقوف على نقاط القوة والضعف لمساعدته فى وضع الخطة المناسبة للمباراة.