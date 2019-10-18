شكرا لقرائتكم خبر عن قلق فى بيراميدز بعد استمرار نزيف النقاط والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - سادت حالة من القلق داخل نادى بيراميدز بعد تعادل الفريق مع سموحة الخميس، بدون أهداف ضمن الجولة الرابعة لبطولة الدورى الممتاز فى المباراة التى أقيمت على ملعب الدفاع الجوى، ليواصل بيراميدز مسلسل نزيف النقاط، ليصل رصيده إلى 8 نقاط فى المركز الثانى خلف الأهلى المتصدر بفارق نقطة واحدة، كما ارتفع رصيد سموحة إلى 5 نقاط فى المركز التاسع فى جدول الترتيب.

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ويبحث سباستيان ديسابر، المدير الفنى عن حلول سريعة للأزمات التى تواجه الفريق وتسببت فى نزيف النقاط وينتظر أن يعقد ديسابر جلسة خاصة مع اللاعبين اليوم لمناقشة سلبيات وإيجابيات الفترة الماضية، كما يبحث عن إجراء بعض التعديلات فى مباراة الإنتاج الحربى المقررة الاثنين المقبل بالجولة الخامسة للدروى الممتاز.

وقال ديسابر، إن نتيجة التعادل أمام سموحة ليست جيدة على الإطلاق، مشددا على أن بيراميدز أهدر العديد من الفرص السهلة التى كانت كفيلة بتحقيق الفوز.

وشدد ديسابر خلال المؤتمر الصحفى على أن ناديه لديه رغبة فى تحقيق الفوز والانتصارات تلو الأخرى فى المباريات، ولكن لم يتحقق فى هذا اللقاء، مشيراً إلى أنه سيحاول تصحيح الأخطاء قبل لقاء الإنتاج الحربى.