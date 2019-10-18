شكرا لقرائتكم خبر عن حرس الحدود يتخطى عقبة الإسماعيلي بهدف «الحلواني» (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي حرس الحدود فوزًا ثمنيًا، على نظيره الإسماعيلي، بنتيجة 1-0، في المباراة التي جمعت الفريقين على استاد الإسماعيلية، ضمن منافسات الجولة الرابعة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

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أحرز هدف اللقاء الوحيد عمرو الحلواني في الدقيقة 82، من متابعة لركلة جزاء احتسبها الحكم أحمد الغندور بعدما قام همام طارق، لاعب الإسماعيلي، بعرقلة محمد الشيخ، مهاجم حرس الحدود، داخل منطقة الجزاء. سدد الحلواني ركلة الجزاء وتصدى لها محمد مجدي حارس الإسماعيلي وارتدت لعمرو مرة أخرى ليسددها في المرمى.

بتلك النتيجة يرتفع رصيد حرس الحدود للنقطة 6 في المركز السادس، بينما يتجمد رصيد الإسماعيلي عند النقطة 6 في المركز التاسع.