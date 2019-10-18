شكرا لقرائتكم خبر عن فريدة عثمان ضمن قائمة أكثر 100 امرأة ملهمة في العالم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اختارت شبكة «بي بي سي» البريطانية، السباحة المصرية فريدة عثمان، ضمن قائمة تضم أكثر 100 امرأة ملهمة ومؤثرة في العالم خلال عام 2019.

وذكرت الشبكة أن «فريدة» الملقبة بـ«السمكة الذهبية»، هي أول مصرية تتوج بميدالية في بطولات العالم، عندما توجت بالميدالية البرونزية، كما حصلت على الميدالية ذاتها هذا العام للمرة الثانية، وأصبحت فريدة مصدر إلهام لكثير من الشابات حيث تحفزهن على السباحة، وحاليا تستعد لتحقيق طموحها بالمشاركة والفوز بميدالية في أولمبياد طوكيو 2020.

ونشرت الشبكة كلمة لفريدة عثمان تقول فيها: «أملي في المستقبل أن يتزايد عدد اللاعبات المميزات في مختلف الرياضات كي يمثلن مصر على المستوى الدولي، أريدهن أن يتمسكن بأحلامهن وأن يفعلن ما يتطلبه الأمر حتى يصبح حقيقة».