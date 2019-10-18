أليجري يتعلم الانجليزية لتولي مهمة التدريب في البريميرليج

الجمعة 18 أكتوبر 2019

أليجري

راوغ مدرب فريق يوفنتوس الإيطالي لكرة القدم السابق ماسيميليانو أليغري، أسئلة الصحفيين، عندما سئل بشأن إمكانية توليه تدريب فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي لكرة القدم.



وخلال حضوره إحدى الفعاليات بالعاصمة البولندية وارسو قال أليغري: "مازلت لا أتحدث الإنجليزية جيداً، لكنني أتعلم".

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وكانت تقارير إخبارية ربطت في الفترة الأخيرة المدرب الإيطالي بقيادة مانشستر يونايتد، الذي يعاني من انطلاقة مخيبة في بطولة الدوري الإنجليزي هذا الموسم، إذ يحتل المركز الثاني عشر في ترتيب المسابقة برصيد تسع نقاط بعد مرور أول ثماني مراحل من انطلاق البطولة.

وربما يتولى أليغري تدريب الفريق الأحمر خلفاً للمدرب النرويجي أولي جونار سولشاير، حال إخفاق مانشستر يونايتد في تحقيق نتيجة إيجابية خلال لقائه مع ضيفه ليفربول يوم الأحد القادم، في قمة مباريات الجولة 9 للدوري الإنجليزي.

وتحدث أليغري لصحيفة بريزيغلاد سبورتوفي البولندية عن طريقة لعبه وفهمه لكرة القدم قائلاً: "إذا كنت تريد أن تقوم بكل شيء بنفسك، فلن تحصل على أي شيء، لا يمكنني أن أكون طبيباً وإخصائياً في العلاج الطبيعي وكمدرب رياضي في نفس الوقت".

وأضاف أليغري: "لا أملك جميع المهارات، مبدأي دائماً هو إحاطة نفسي بأشخاص أذكياء، حتى حينما كنت لاعباً حاولت أن أتعلم من زملائي في الفريق، يتعين على المدرب إرساء منظومة عمل متناغمة، ومشاركة المسؤوليات مع الآخرين وحل المشكلات معاً، إنني أستمع للآخرين أكثر مما أتحدث".