جوارديولا يزف خبر سار لمانشستر سيتي

الجمعة 18 أكتوبر 2019

جوارديولا

لم يستبعد مدرب مانشستر سيتي، بيب غوارديولا، إمكانية مشاركة الثنائي كيفن دي بروين وجون ستونز أمام كريستال بالاس غداً السبت، في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.



وعاد صانع اللعب البلجيكي دي بروين إلى تدريبات الفريق الأول هذا الأسبوع وذلك لأول مرة منذ أن تعرض لإصابة في أعلى الفخذ خلال فوز سيتي على إيفرتون الشهر الماضي. كما عاد قلب الدفاع جون ستونز بعد تعافيه من مشكلة في الفخذ مشابهة لحالة الظهير الفرنسي بنجامين ميندي الذي ربما يتعين عليه الانتظار بعض الوقت قبل عودته للفريق الأول. وقال غوارديولا في مؤتمر صحافي اليوم الجمعة: "عاد بعض اللاعبين من الإصابة، عاد كيفن وتدرب جون بشكل جيد في اليومين الأخيرين، ميندي سيتبعهما بقليل لكنه عاد". وسيحاول مانشستر سيتي إعادة حملة الدفاع عن لقب الدوري إلى طريقها الصحيح على ملعب كريستال بالاس بعد أن تلقى خسارة مفاجئة في مباراته الأخيرة أمام ولفرهامبتون واندراز ما ترك فريق المدرب غوارديولا متأخراً بفارق 8 نقاط عن ليفربول المتصدر الذي لم يخسر أي نقطة في الدوري حتى الآن. ولا يبدو سيتي راضياً عن توقيتات مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز في فترة عيد الميلاد بعد إعلان جداول البث التلفزيوني في تلك الفترة وقال إنها تصب في صالح ليفربول. وسيلعب سيتي على ملعب ولفرهامبتون في 27 ديسمبر (كانون الأول)، قبل أن يستضيف شيفيلد يونايتد على ملعب الاتحاد بعدها بأقل من 48 ساعة. أما ليفربول فسيحصل على يوم راحة إضافي بين مواجهتي ليستر سيتي في اليوم التالي لعيد الميلاد ثم أمام ولفرهامبتون يوم 29 ديسمبر (كانون الأول). وقال مدير العمليات بمانشستر سيتي عمر برادة، إن الدوري الإنجليزي الممتاز لا يقوم بما يكفي لحماية لاعبيه وهو ما كرره غوارديولا حين قال: "يبقى الحال على ما هي عليه، منذ أن جئت إلى هنا يتكرر الأمر في كل موسم، شركات البث التلفزيوني هي التي تقرر، ليس بيدنا حيلة، أحب اللعب يوم (البوكسينغ داي)، الأسر تذهب لمشاهدة المباريات في المعلب ويسافر اللاعبون، لكن النظام لا يحمي اللاعبين بشكل كاف". وأضاف: "ربما يكون المسؤولون في شركات البث يشجعون فريقاً بعينه، أجرينا اجتماعات مع رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز والمديرين والاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا)، الجميع يشعر بالرضا والسعادة ويلتقط صوراً جميلة، الأمر لا يهم فقط علينا أن نلعب".