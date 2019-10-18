شكرا لقرائتكم كل ما تريد معرفته عن مباراة الإسماعيلي وحرس الحدود اليوم الجمعة 18 / 10 / 2019... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يلتقي الاسماعيلى مع نظيره حرس الحدود فى الثامنة مساء اليوم الجمعة على ستاد الاسماعيلية ضمن منافسات الجولة الرابعة لمسابقة الدوري الممتاز فى مواجهة يدخلها الدراويش بمعنويات مرتفعة بعد الفوز على دجلة بهدف دون رد فيما تعادل حرس الحدود مع طنطا بهدف لكل فريق بالجولة الماضية للمسابقة .

يحتل الاسماعيلى المركز السادس برصيد 6 نقاط بعد أن لعب 3 مباريات فاز فى مباراتين وخسر واحدة وسجل لاعبيه 3 اهداف وتلقت شباكه نفس العدد من الاهداف فيما يحتل حرس الحدود المركز العاشر برصيد 3 نقاط بعد أن لعب 3 مباريات تعادل فيهم وسجل لاعبيه 4 أهداف وتلقت شباكه نفس العدد من الاهداف.

حذر الصربى ميودراج المدير الفنى للإسماعيلى لاعبيه من خطورة فريق حرس الحدود مشدداً على ضرورة حصد النقاط الثلاث للتقدم فى سباق مراكز جدول الدوري بينما طالب طارق العشري المدير الفني لحرس الحدود للاعبيه بانهاء نغمة التعادلات وحصد النقاط الثلاث للمرة الاولي هذا الموسم .

تاريخ حافل امتلأت به مواجهات فريقي الاسماعيلى وحرس الحدود ، ويواجه الاسماعيلى نظيره حرس الحدود فى تمام الثامنة مساء اليوم الجمعة على ستاد الاسماعيلية ضمن منافسات الجولة الرابعة لمسابقة الدوري الممتاز فى مواجهة يدخلها الدراويش بمعنويات مرتفعة بعد الفوز على دجلة بهدف دون رد فيما تعادل حرس الحدود مع طنطا بهدف لكل فريق بالجولة الماضية للمسابقة .

والتقى الفريقان منذ موسم 65/64 تحت اسم السواحل وعودة النادي مرة أخرى تحت أسم حرس الحدود الي دوري الاضواء في موسم 2002/2003 في 28 مباراة ولم يلتقي الاسماعيلي مع حرس الحدود في المواسم 2012 و 2013 الملغاة كما هبط موسمى 2016-2017و2017-2018 ، فاز الاسماعيلي في 10 مباريات وتعادل في 13 مباراة وخسر 5 مباريات .

احرز الاسماعيلي 31 هدف ودخل مرماه 22 هدف و اكبر فوز كان في موسم 2016/2015 بنتيجة 4-0 .

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اختتم فريق الكرة الأول بالإسماعيلى تدريباته مساء اليوم ، ضمن برنامج الاعداد لملاقاة حرس الحدود فى الثامنة من مساء غدٍ الجمعة فى رابع جولات الدورى المحلى.

بدأ المران باجتماع عقده الجهاز الفنى مع اللاعبين والذى تخلله مجموعة من التدريبات الخفيفة ووضع اللمسات النهائية لمواجهة الغد.

كما تطرق المران لتدريبات على التسديد والتسليم والتسلم بعد تقسيمة لعدة مجموعات قبل أن يختتم بتقسيمة حماسية تألق خلالها كل من بنسون شيلونجو وعبدالرحمن مجدى ووجيه عبد الحكيم ومحمد الشامى.

وواصل إبراهيم أبواليزيد مدافع الفريق تدريباته التأهيلية على هامش المران الختامى.

يرى محمود عبد العاطى لاعب وسط الإسماعيلى أنه لا بديل أمام فريقه عن الانتصار فى مواجهة حرس الحدود من أجل استمرار التقدم بجدول ترتيب الفريق بمسابقة الدورى المصري.

ويلتقي الإسماعيلي مع حرس الحدود فى الثامنة مساء الغد باستاد الإسماعيلية ضمن منافسات الأسبوع الرابع من عمر المسابقة المحلية.

أضاف: "الانتصار على الفريق العسكرى والذى يعد فريقا ليس هينا على الإطلاق سيمنحنا دفعة قوية ، قبل مواجهة الجزيرة الإماراتى فى ذهاب ثمن النهائى ببطولة كأس محمد السادس للأندية الأبطال".

وأتم حديثه : "أتطلع للمساهمة فى قيادة فريقى لتحقيق مزيد من الانتصارات واعادته لوضعه الطبيعة بين أندية القمة ينافس دائما على الالقاب".

وفاز الإسماعيلى على الجونة بهدف دون رد ثم سقط أمام المصرى البورسعيدى بثلاثة أهداف مقابل هدف قبل أن يعود ويفوز على وادى دجلة بمسابقة الدورى هدف الإسماعيلى جاء بأقدام الناميبى بنسون شيلونجو فى الدقيقة سبعين بعد صناعة مميزة من الوافد الجديد محمد حمدى زكى واللذان شاركا من مقاعد البدلاء.