شكرا لقرائتكم الاهلي يصرف مقدم عقود لاعبي الفريق عن الموسم الجديد... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وشهدت الفترة قيام إدارة الاهلي بصرف مستحقات متأخرة للاعبي الفريق حيث قامت إدارة القلعة الحمراء بصرف مكافاة الفوز ببطولة السوبر المحلي التى حصدها الفريق الأحمر مؤخراً بالانتصار على الزمالك بثلاثة أهداف مقابل هدفين.
وجاء صرف اللاعبين المكافآة في إطار حرص الأهلي على الالتزام بواجباته المالية تجاه اللاعبين حيث سبق و صرف مكافآة الفوز بالدوري والتى تم تقديرها بـ 7 ملايين جنيه تقريباً ثم حصل اللاعبون على نسبة المشاركة عن الموسم الماضي.
ويحاول مجلس الإدارة الانتهاء من جميع التزاماته تجاه اللاعبين خلال الفترة الحالية حتى تكون جميع الأجواء مُهيّأة للفريق واللاعبين من أجل تحقيق نتائج جيدة محلياً وأفريقياً.
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