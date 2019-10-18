شكرا لقرائتكم الاسماعيلي ضد حرس الحدود ثلاثي الدراويش يخضعون لإختبار المنشطات... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل

الاسماعيلي ضد حرس الحدود حيث خضع ثلاثى الإسماعيلى محمد مجدى ومحمد فوزى وأسامة إبراهيم لاختبار منشطات من قبل المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات ، وذلك عقب مباراة الفريق أمام حرس الحدود التى انتهت بخسارته بهدف دون رد.

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الاسماعيلي ضد حرس الحدود كما خضع ثلاثة لاعبين أيضا بفريق حرس الحدود لاختبار مماثل بعد اطلاق صافرة نهاية المباراة.

الاسماعيلي ضد حرس الحدود وتحرص المنظمة على اختيار عدة لاعبين من كل فريق للكشف عن المنشطات من خلال تحليل خاص عن طريق طبيبة حضرت المباراة ممثلة عن المنظمة المصرية للكشف عن المنشطات والتى أكدت ان اختيار اللاعبين يكون بشكل عشوائى.