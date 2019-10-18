شكرا لقرائتكم حرس الحدود يقتنص فوزا من الإسماعيلي بهدف مقابل لاشئ... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وجاء هدف اللقاء الوحيد عن طريق عمرو الحلوانى بالدقيقة 82 من عمر المباراة عقب متابعة ضربة الجزاء التى تم احتسابها لفريق حرس الحدود .
بهذه النتيجة يحتل فريق حرس الحدود المركز السادس بجدول ترتيب بطولة الدورى الممتاز برصيد 6 نقاط بينما يتوقف رصيد الاسماعيلى عند النقطة السادسة بالمركز التاسع .
وجاء تشكيل الاسماعيلى بقيادة ميودراج يسيتش كالتالى : حراسة المرمى :محمد مجدي
الدفاع : همام طارق، باهر المحمدي ، محمد مجدي ، اسامة ابراهيم
الوسط : محمد بيومي ، محمود دونجا، عبد الرحمن مجدي ، احمد مدبولي
الهجوم : محمد حمدي زكي ، محمد الشامي
بينما ضم تشكيل حرس الحدود بقيادة طارق العشرى كالتالى :أحمد محمد السعدني ، حسن مجدي ، خالد سامي ، مصطفى زناري ، عمرو الحلواني ، مصطفى جمال ، أحمد فيليكس ، محمد أسامه ، أحمد شرويدة ، إبراهيم كونيه ، محمد جريندو .
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