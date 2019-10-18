شكرا لقرائتكم عمرو الحلوانى : أحلم بلقب هداف الدورى وهذا سر الفوز على الإسماعيلى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
واختتم الحلواني تصريحاته مؤكدا انه سعيد بتصدره هدافي الدوري مؤقتا، وانه يحلم بختام الموسم وهو هداف الدوري.
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