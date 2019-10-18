شكرا لقرائتكم عمرو الحلوانى : أحلم بلقب هداف الدورى وهذا سر الفوز على الإسماعيلى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد عمرو الحلواني ظهير ايسر فريق حرس الحدود وهداف الدوري برصيد 3 أهداف بالتساوى مع عبد الله السعيد لاعب بيراميدز ورمضان صبحى جناح الأهلى أن طارق العشري المدير الفني لفريقه ، حفظ اللاعبين سيناريو مباراة الإسماعيلي التي أقيمت اليوم وانتهت بفوز الفريق العسكرى بهدف نظيف ضمن مباريات الجولة الرابعة للدوري.

وقال الحلواني في تصريحات علي قناة " اون سبورت " : تدربنا علي غلق المساحات امام لاعبي الإسماعيلي واللعب علي الهجمات المرتدة وهو ما حدث في المباراة لنحقق الفوز في النهاية والحصول علي النقاط الثلاثة الهامة في سباق الدوري.

واختتم الحلواني تصريحاته مؤكدا انه سعيد بتصدره هدافي الدوري مؤقتا، وانه يحلم بختام الموسم وهو هداف الدوري.

يذكر ان حرس الحدود تقدّم إلى المركز السادس برصيد 6 نقاط فيما تجمّد رصيد الإسماعيلي عند 6 نقاط في المركز التاسع.