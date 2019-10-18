- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم في ذكرى الأربعين .. إسماعيل يوسف يقدم واجب العزاء إلى والد الطفل أدهم الكيكي... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
e52553a8-e250-404b-8caf-c7ff1695a6d2
وتوفى الطفل أدهم الكيكى فى حادث سيارة وقرر اتحاد الكرة بعد ذلك الوقوف دقيقة حدادا على روح الطفل الراحل قبيل مباريات الأسبوع الأول من النسخة الجارية بالدورى الممتاز وحرص مجلس إدارة الزمالك ولاعبى الفريق أيضاً على دعم والد الطفل.
وجاء تقديم إسماعيل يوسف "تيجانا" لواجب العزاء بالنيابة عن مسئولى نادى الزمالك فى العزاء الذى تواجد به أيضا شيكابالا قائد الفريق الذى وقف بجوار والد الطفل أدهم الكيكى لتلقى واجب العزاء اليوم الجمعة على هامش تنظيم جماهير الفريق الأبيض ذكرى رحيل الطفل أدهم الكيكي فى ميدان لبنان بالمهندسين.
كانت هذه تفاصيل خبر في ذكرى الأربعين .. إسماعيل يوسف يقدم واجب العزاء إلى والد الطفل أدهم الكيكي... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.