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رباعية لباريس سان جيرمان في مرمى نيس

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جدة - بواسطة طلال الحمود - حقق فريق باريس سان جيرمان فوزه الثالث على التوالي في الدوري الفرنسي لكرة القدم بتغلبه على مضيفه نيس 4 - 1 خلال المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الجولة العاشرة بالمسابقة.

وسجل أهداف باريس سان جيرمان الأرجنتيني أنخل دي ماريا (هدفين) في الدقيقتين 15 و21 وكيليان مبابي في الدقيقة 88 وماورو إيكاردي في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للمباراة. فيما سجل هدف نيس الوحيد غانغو في الدقيقة 67.

وشهدت المباراة طرد لاعبين من فريق نيس هما ويلان سيبريان وكريسوف هيريل في الدقيقتين 74 و77. ورفع باريس سان جيرمان رصيده إلى 24 نقطة في صدارة الترتيب، بفارق خمس نقاط عن أقرب ملاحقيه نانت، والذي يخوض مباراته في هذه الجولة السبت أمام ميتز، وتوقف رصيد نيس عند 13 نقطة في المركز التاسع.

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