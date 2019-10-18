مدرب إيفرتون يدعو لاعبيه للتعامل بشكل إيجابي مع الضغوط









اسماء السيد - قال ماركو سيلفا مدرب إيفرتون إنه يتعين على فريقه الفوز على وست هام يونايتد في الدوري الانكليزي الممتاز لكرة القدم غدا السبت في إطار سعيه للخروج من منطقة الهبوط.

وقال المدرب البرتغالي إن الضغط يمكن أن يفجر طاقات لاعبيه.

ويحتل إيفرتون المركز 18 برصيد سبع نقاط من ثماني مباريات. وحقق انتصارين فقط مقابل خمس هزائم وتعادل مرة واحدة. وتعني أي خسارة جديدة زيادة الضغوط على سيلفا الذي قال إن المباراة أمام وست هام صاحب المركز الثامن على أرض إيفرتون ربما تكون نقطة تحول.

وأضاف في مؤتمر صحفي اليوم الجمعة "نعتقد أن الأمر يكون كذلك. استخدمت هذا التعبير (يجب الفوز بها) لأن جميع مباريات الفريق يجب أن تكون كذلك. هذه هي الروح التي نحاول زرعها.

"أستخدم هذا التعبير لضرورة حدوث نقطة تحول في مسار الفريق. لدينا كل المقومات للقيام بهذا وأضع ثقة كاملة في اللاعبين لنتمكن من تحقيق الفوز على ملعبنا".

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ورغم الإنفاق الكبير على ضم لاعبين في المواسم الأخيرة وجد إيفرتون صعوبة في إنهاء الموسم بين الستة الأوائل للعب في مسابقة أوروبية.

وخسر الفريق في آخر أربع مباريات على التوالي من إجمالي خمس هزائم تلقاها في الدوري هذا الموسم.

وقال سيلفا، الذي تولى تدريب إيفرتون في مايو ايار 2018 بهدف حصول الفريق على أول بطولة منذ كأس الاتحاد الإنجليزي في 1995، إنه يتعين على لاعبيه تعلم امتصاص الضغوط.

وقال المدرب البالغ من العمر 42 عاما "الضغط يجب أن يكون حافزا للاعبين المحترفين... لأنه يعني أننا نؤدي ما نحب فعله وأننا ننتمي لفريق واعد.

"ترتيب الفريق في الجدول ليس جيدا. نتائجنا الأخيرة ليست جيدة بما يكفي. على اللاعبين التفاعل في الملعب والضغط بشكل جيد. الواقعية تعني انتهاز الفرصة في التوقيت المناسب. يمكننا أن نقدم أداء أفضل وبمقدورنا تحقيق الفوز".