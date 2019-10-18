شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو الحلواني : أحلم بلقب هداف الدوري والمنطقة الدافئة هدف الحدود والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد عمرو الحلواني ظهير ايسر فريق حرس الحدود وهداف الدوري برصيد 3 أهداف حتي الان، أن طارق العشري المدير الفني لفريق الحرس ، قام بتحفيظ اللاعبين سيناريو مباراة الإسماعيلي التي أقيمت اليوم وانتهت بفوز حرس الحدود بهدف نظيف ضمن مباريات الجولة الرابعة للدوري.

وقال الحلواني في تصريحات علي قناة " اون سبورت " : تدربنا علي غلق المساحات امام لاعبي الإسماعيلي واللعب علي الهجمات المرتدة وهو ما حدث في المباراة لنحقق الفوز في النهاية والحصول علي النقاط الثلاثة الهامة في سباق الدوري.

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واختتم الحلواني تصريحاته مؤكدا انه سعيد بتصدره هدافي الدوري مؤقتا، وانه يحلم بختام الموسم وهو هداف الدوري.

يذكر ان حرس الحدود تقدّم إلى المركز السادس برصيد 6 نقاط فيما تجمّد رصيد الإسماعيلي عند 6 نقاط في المركز التاسع.