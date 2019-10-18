شكرا لقرائتكم خبر عن غدا.. قرعة أمم أفريقيا لليد بتونس بمشاركة 17 منتخباً.. ومصر في التصنيف الأول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

كشف مدحت البلتاجي نائب أول رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة اليد عن نظام بطولة كأس الأمم الأفريقية الرابعة والعشرين لكرة اليد للرجال التي تستضيفها تونس خلال الفترة من ١٦ حتى ٢٦ يناير المقبل، حيث تجرى قرعة البطولة مساء غدا السبت في تونس.

وقال البلتاجي أن البطولة ستقام بمشاركة ١٧ منتخبا، سيتم تقسيمها إلى أربع مجموعات تضم ثلاث منها أربعة منتخبات وواحدة تضم خمسة منتخبات، وذلك بناء على التصنيف الذي وضعه الاتحاد الأفريقي على النحو التالي:



التصنيف الأول: تونس - مصر - أنجولا - المغرب



التصنيف الثاني: الجزائر - الجابون - الكاميرون - الكونغو الديمقراطية



التصنيف الثالث: الكونغو برازافيل - غينيا كوناكري - نيجيريا - كوت ديفوار

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التصنيف الرابع: السنغال - كينيا - ليبيا - زامبيا - الرأس الأخضر.

وأوضح أنه سيتم توزيع منتخبات التصنيف الرابع أولا على المجوعات ثم الثالث ثم الثاني، وبعدها يختار المدير الفني لمنتخب تونس المجوعة التي يرغب في التواجد بها ويختار المنتخب الذي سيواجهه في مباراة الافتتاح، قبل توزيع باقي منتخبات التصنيف الأول حسب القرعة.

وأشار نائب أول رئيس الاتحاد الأفريقي إلى أن مباريات دور المجموعات ستقام أيام ١٦ و١٧ و١٨ يناير، وتحصل المنتخبات على راحة يوم ١٩، ويتأهل الأول والثاني من كل مجموعة إلى دور الثمانية الذي يقام يومي ٢٠ و٢١ يناير بنظام خروج المغلوب، وتقام مباراتا الدور نصف النهائي يوم ٢٣ يناير، وتقام المباراة النهائية يوم ٢٦ يناير.

وأكد البلتاجي أن بطل البطولة سيتأهل مباشرة لأولمبياد طوكيو ٢٠٢٠، بينما سيشارك الوصيف في الملحق المؤهل، ويتأهل أول سبعة منتخبات إلى بطولة العالم التي تستضيفها مصر ٢٠٢١ بعد زيادة عدد المنتخبات المشاركة في المونديال إلى ٣٢ منتخبا بدلا من ٢٤ منتخبا في البطولات السابقة.