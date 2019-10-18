شكرا لقرائتكم خبر عن جينيراسيون السنغالى يقسم وصول البعثة على 3 دفعات استعدادا للزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قام مسئولو جينيراسيون فوت السنغالى، بتقسيم وصول بعثة الفريق إلى القاهرة، على 3 مراحل، حيث سيصل غداً السبت إداريي الفريق لتجهيز استقبال اللاعبين والجهاز الفنى المقرر وصولهم فى الساعات الأولى من صباح الأحد ثم ستكون آخر دفعة من بعثة الفريق السنغالى يوم الإثنين، وذلك استعدادا لمواجهة الزمالك، يوم الخميس المقبل، على ستاد السلام، فى إياب دور الـ32 لدورى أبطال إفريقيا.

وأسند الاتحاد الإفريقى لكرة القدم "كاف"، إدارة المباراة للحكم الكاميروني أليوم أليوم نيانت ويعاومه كل من ايفيس جاي نوبي مساعد أول وساندا أومارو مساعد ثاني وجيانوت فرانك بيتو حكم رابع ويراقب المباراة الغاني محمدوا نور الدين.

وكان الحكم الكاميرونى أدار مباراة نهائى أمم أفريقيا 2019 التى أقيمت فى مصر والتى جمعت بين منتخبى الجزائر والسنغال فى ستاد القاهرة الدولى والتى انتهت بفوز المنتخب الجزائرى بلقب البطولة.