شكرا لقرائتكم خبر عن اخبار نادى الزمالك اليوم الجمعة 18 / 10 / 2019 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد نادى الزمالك اليوم الجمعة الموافق 18 / 10 / 2019 العديد من الأخبار الهامة والتى يأتى على رأسها إعلان قائمة الفريق لمواجهة المقاولون العرب فى بطولة الدورى الممتاز.

شيكابالا وجمعة خارج قائمة الزمالك أمام المقاولون.. وعودة مصطفى فتحى

أعلن الجهاز الفنى للزمالك بقيادة الصربي ميتشو المدير الفني، عن قائمة الفريق استعدادا لمباراة المقاولون العرب والمقرر لها مساء غد السبت في الدوري الممتاز. وضمت القائمة كلا من: وضمت القائمة كلا من: محمد عواد - محمد صبحى في حراسة المرمى. محمود علاء - محمود الونش - محمد عبد السلام - حازم إمام - حمدى النقاز- محمد عبد الشافي في خط الدفاع. طارق حامد - فرجانى ساسي - أحمد سيد زيزو - محمد أوناجم - أشرف بن شرقي - إسلام جابر - يوسف أوباما - كريم بامبو - إمام عاشور - مصطفي فتحى في خط الوسط. خالد بو طيب - مصطفي محمد في خط الهجوم. وشهدت قائمة نادى الزمالك استبعاد شيكابالا ومحمد عبد الغنى وعبد الله جمعة وعمر السعيد ومحمد حسن للإصابة بجانب محمد أبو جبل حارس الفريق الذى خضع لعمليات تأهيل فى الفترة الأخيرة ومحمد عنتر للرؤية الفنية مع استعادة مصطفى فتحى لأول مرة بعد غياب فترة طويلة عن الفريق للإصابة فى الركبة قبل تعافيه.

حكم نهائى الكان يدير مواجهة الزمالك وجينيراسيون

أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم عن تعيين طاقم تحكيم كاميروني لإدارة مباراة الفريق الأبيض أمام جينيراسيون فوت السنغالي في إياب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال افريقيا المقرر لها يوم الخميس المقبل على ملعب السلام. Advertisements ويدير اللقاء الكاميروني أليوم أليوم نيانت ويعاومه كل من ايفيس جاي نوبي مساعد أول وساندا أومارو مساعد ثاني وجيانوت فرانك بيتو حكم رابع ويراقب الحكام الغاني محمدوا نور الدين.

لاعب وسط الزمالك يجرى عملية جراحية فى غضروف الركبة

خضع محمد حسن لاعب وسط نادى الزمالك لعملية غضروف الركبة خلال الأيام الماضية، بعد الإصابة التى تعرض لها فى الركبة. ويغيب محمد حسن عن مباريات الفريق الأبيض فى الفترة الحالية بسبب الإصابة فى الركبة، ويخضع لبرنامج تأهيلى لتجهيزه للعودة للمشاركة فى التدريبات الجماعية.

حرص مجلس إدارة نادى الزمالك على استقبال والد الطفل أدهم الكيكى الذي وافته المنية قبل مباراة السوبر المصري التى جمعت الأبيض مع الأهلى خلال الشهر الماضى وتقدم الثنائى علاء مقلد وأحمد عادل عبد الفتاح عضوا مجلس الزمالك، استقبال والد الطفل أدهم الكيكى بمقر النادى بعد العزاء الذى أقيم اليوم الجمعة فى ميدان لبنان فى ذكرى رحيل الطفل الزملكاوى.

وحرص إسماعيل يوسف عضو مجلس ادارة نادي الزمالك، طارق يحيى المدير الفنى السابق للفريق بجانب محمود عبدالرازق شيكابالا قائد الفريق علي حضور ذكري رحيل الطفل الراحل أدهم الكيكي مشجع الزمالك الذي وافته المنية إثر حادث أليم أثناء توجهه لمشاهدة مباراة ناديه أمام الأهلي بكأس السوبر المصري والتي أقيمت فى ملعب برج العرب الشهر الماضي.

جنش يُحدد موعد عودته إلى تدريبات الزمالك الشهر المقبل فى ألمانيا