شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. مجلس إنبى يجتمع باللاعبين فى أول ظهور لطولان ويشكر على ماهر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص مجلس إدارة نادي إنبى برئاسة زكريا السيد على حضور أول مران للفريق تحت القيادة الفنية الجديدة بقيادة حلمي طولان الذي تولي المهمة خلفاً لعلي ماهر الذي استقال من منصبه على خلفية خسارة الفريق البترولي أمس أمام الإنتاج الحربي بهدف دون رد.

وعقد مجلس إدارة إنبي جلسة مع الجهاز الجديد بقيادة حلمى طولان تم خلالها الترحيب بهم ومطالبة اللاعبين بالتركيز وإغلاق صفحة الماضي والعمل بجد واجتهاد للعودة للانتصارات وتم توجيه الشكر للجهاز الفني السابق بقيادة علي ماهر الذي لم يحالفه التوفيق وتقدم باستقالته من منصبه ليلة أمس.

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وحضر الاجتماع زكريا السيد رئيس نادى إنبى ونائبه مصطفي الامير وشريف أبو الغيط عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة التسويق وعضو لجنة الكرة بجانب عصام زيدان عضو المجلس ورئيس اللجنة الإعلامية بالنادي البترولي وعبدالناصر محمد مدير الكرة بالنادي.

وتعهد لاعبو إنبى خلال الاجتماع مع مسئولى النادى البترولى على بذل أقصى جهد لتحقيق هدف الإدارة بالتواجد ضمن فرق المقدمة والابتعاد مبكراً عن منطقة الخطر.