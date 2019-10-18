شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يصرف مقدم عقود اللاعبين.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - صرفت إدارة النادى الأهلى مؤخراً مقدم عقود لاعبى الفريق عن الموسم الجديد، فى إطار حرص مجلس إدارة النادى بقيادة محمود الخطيب على الانتهاء من الالتزامات المالية تجاه اللاعبين.

وشهدت الفترة الماضية قيام إدارة الأهلى بصرف مستحقات متأخرة للاعبى الفريق، حيث قامت إدارة القلعة الحمراء بصرف مكافأة الفوز ببطولة السوبر المحلى التى حصدها الفريق الأحمر مؤخرا، بالانتصار على الزمالك بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

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وجاء صرف اللاعبين المكافأة فى إطار حرص الأهلى على الالتزام بواجباته المالية تجاه اللاعبين، حيث سبق وصرف مكافأة الفوز بالدورى والتى تم تقديرها بـ7 ملايين جنيه تقريباً، ثم حصل اللاعبون على نسبة المشاركة عن الموسم الماضى.

ويحاول مجلس الإدارة الانتهاء من جميع التزاماته تجاه اللاعبين خلال الفترة الحالية، حتى تكون جميع الأجواء مُهيّأة للفريق واللاعبين من أجل تحقيق نتائج جيدة محلياً وأفريقياً.