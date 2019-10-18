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فوز الأهلى والزمالك فى ثالث جولات دورى سيدات الطائرة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أقيمت على مدار اليوم الجمعة ، منافسات الجولة الثالثة بدورى سيدات الكرة الطائرة الممتاز للموسم المحلى 2019 / 2020 على صعيد 6 لقاءات .

و شهدت  هذه الجولة فوز  كلا من ،  سبورتنج  على الطيران  بنتيجة 3/0  و الأهلى على  الشمس  بنتيجة3/0  و سموحة  على المقاولون بنتيجة 3/0 و  و الزمالك على هليوبوليس 3/1  والصيد على أصحاب الجياد 3/0   .

 

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فيما تقام الجولة الرابعة يوم الأثنين القادم بمواجهات بين كلا من ، سبورتنج مع أصحاب الجياد و الصيد مع هليوبوليس و الزمالك مع الزهور و الجزيرة مع المقاولون العرب و سموحة مع الأهلى والشمس مع الطيران .

 

فيما يختتم الدور الأول  يوم 25 أكتوب رالجارى بمواجهات بين ، الشمس مع سبورتنج و الطيران مع سموحة و الأهلى مع الجزيرة والمقاولون مع الزمابك و الزهور مع الصيد و هليوبوليس مع أصحاب الجياد .

 

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