شكرا لقرائتكم خبر عن فوز الأهلى والزمالك فى ثالث جولات دورى سيدات الطائرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أقيمت على مدار اليوم الجمعة ، منافسات الجولة الثالثة بدورى سيدات الكرة الطائرة الممتاز للموسم المحلى 2019 / 2020 على صعيد 6 لقاءات .

و شهدت هذه الجولة فوز كلا من ، سبورتنج على الطيران بنتيجة 3/0 و الأهلى على الشمس بنتيجة3/0 و سموحة على المقاولون بنتيجة 3/0 و و الزمالك على هليوبوليس 3/1 والصيد على أصحاب الجياد 3/0 .

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فيما تقام الجولة الرابعة يوم الأثنين القادم بمواجهات بين كلا من ، سبورتنج مع أصحاب الجياد و الصيد مع هليوبوليس و الزمالك مع الزهور و الجزيرة مع المقاولون العرب و سموحة مع الأهلى والشمس مع الطيران .

فيما يختتم الدور الأول يوم 25 أكتوب رالجارى بمواجهات بين ، الشمس مع سبورتنج و الطيران مع سموحة و الأهلى مع الجزيرة والمقاولون مع الزمابك و الزهور مع الصيد و هليوبوليس مع أصحاب الجياد .