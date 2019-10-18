شكرا لقرائتكم خبر عن فوز الأهلى وطلائع الجيش فى انطلاق الدور الثانى بدورى رجال الطائرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أقيمت على مدار اليوم الجمعة ، منافسات الجولة الأولى من الدور الثانى بتمهيدى دورى رجال الكرة الطائرة الممتاز للموسم 2019 / 2020 .

و شهدت هذه الجولة فوز كلا من ، طلائع الجيش على المنيا 3/0 والاتحاد السكندرى على العاب دمنهور 3/0 وطنطا على بنى سويف 3 /1 بالمجموعة الأولى .

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بينما فاز سموحة على الترسانة 3/0 فى إطار المجموعة الثانية ، فيما فاز سبورتنج على 6 أكتوبر 3 /0 والشمس على الداخلية 3/0 فى صعيد المجموعة الثالثة و الأهلى على جزيرة الورد 3/0 وهليوبوليس على الشرقية للدخان 3/0 صعيد المجموعة الرابعة .

و تقام الجولة الثانية يوم الأثنين المقبل ، بلقاءات بين كلا من ، بنى سويف مع المنيا و طنطا مع ألعاب دمنهور والإتحاد السكندرى مع طلائع الجيش و مصر للبترول مع الترسانة و القناة مع سموحة و الشمس مع 6 أكتوبر و سبورتنج مع الزمالك والشرقية للدخان مع جزيرة الورد وهليوبوليس مع الزهور والطيران مع الأهلى .