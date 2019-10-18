تعرف على نتائج الجولة الأولى بدورى الكرة النسائية

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتهت مباريات الجولة الأولي بالدوري الممتاز لكرة القدم النسائية و حرصت سحر عبد الحق عضو مجلس ادارة اتحاد الكرة والمشرف علي الكرة النسائية علي الحضور، مع الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة حسين عبد اللطيف.

وتم تقسيم الجهاز الفني لمجموعتين وحضر حسين عبد اللطيف المدير الفني للمنتخب ومصطفي منير المدرب العام مباراة الاميرية وكفر سعد فيما حضر باسم خيرة مدرب حراس المرمى ورحاب ممدوح مباراة الطيران والمؤسسة العمالية.

وشهدت الجولة الاولي فوزا كبيرا للطيران علي المؤسسة العمالية بستة اهداف مقابل هدف، وأحرز الطيران الهدف الاول في الدقيقة 10 من الشوط الاول عن طريق نورا محمد وتعادل للمؤسسة داليا كمال غي الدقيقة 18 ، وتمكنت ندي رشدي من تسجيل الثاني للطيران في الدقيقة 35 واحرزت ندي نصر الهدف الثالث للطيران في الدقيقة 38.

وفي الشوط الثاني أحرز الطيران الهدف الرابع في الدقيقة ٧ عن طريق نورا محمد عبد الحميد، ومن ركلة جزاء في الدقيقة ١٤ احرزت ندي رشدي الهدف الخامس فيما تمكنت ايناس مصطفي من تسجيل الهدف السادس في الدقيقة ٢٢.

فيما تمكن فريق كفر سعد من تحقيق الفوز علي مركز شباب الاميرية بهدف دون رد عن طريق ماجي مجدي الهدف الاول لكرة سعد الدقيقة 43 من الشوط الاول.

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وفاز الترام علي مركز شباب بشتيل بهدفين لهدف سجل رودينا عبد الرسول وشروق ابراهيم للترام واحرزت كاميليا كريم هدف بشتيل.

فيما انتهت مباراة المصري والصيد بالمحلة بالتعادل السلبي.

وبعد نتائج الجولة الاولي يتربع الطيران علي قمة جدول الدوري بثلاثة نقاط وفي رصيده 6 اهداف.