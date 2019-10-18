287 يومًا تسجل غياب مصطفى فتحى عن الزمالك قبل العودة أمام الذئاب

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ضم الصربى ميتشو المدير الفنى للزمالك، مصطفى فتحى صانع ألعاب الفريق لقائمة الأبيض فى مواجهة المقاولون العرب، التى ستقام غداً السبت، على ستاد السلام، فى الجولة الخامسة بالدورى الممتاز.

مصطفى فتحى أجرى عملية جراحية فى الركبة لتثقيب وتهذيب السطح المفصلى للركبة بواسطة منظار جراحى، ليغيب على أثرها عن الأبيض فى الفترة الماضية، قبل أن يعود ويشارك فى تدريبات الزمالك خلال معسكر الفريق الذى أقيم فى قبرص خلال شهر يوليو الماضى، قبل استئناف مباريات الموسم المنقضى من الدورى الممتاز قبل أن يخضع مجددًا لتدريبات تأهيلية قبل سفره لألمانيا للاطمئنان على حالته وتأتى عودته بداية من غدا السبت بعد فترة طويلة من الغياب نستعرضها عبر التقرير التالى.

- 287 يومًا تسجل غياب مصطفى فتحى عن الزمالك رسميًا

سجلت مباراة الزمالك الودية أمام فريق أمونيا القبرصى التى جمعت بينهما فى آخر اللقاءات الودية فى معسكر الأبيض الخارجى الذى أقيم فى قبرص قبل استئناف مبارياته فى الدورى الممتاز، الموسم المنقضى الذى احتل الفريق خلاله المركز الثانى، مشاركة مصطفى فتحى، لأول مرة مع الأبيض منذ عودته من الإصابة حيث حل بديلاً فى أخر 4 دقائق من المباراة بدلاً من محمد حسن، حيث قام بتقديم عدد من المراوغات أمام لاعبى أمونيا القبرصى وتسديد كرة تصدى لها الحارس، لينتهى اللقاء بفوز أبناء ميت عقبة بهدف دون رد، أحرزه أيمن حفنى.

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تعود أخر مشاركة لمصطفى فتحى مع الزمالك بصورة رسمية أمام الاتحاد السكندرى، فى الجولة التاسعة عشر من مسابقة الدورى الممتاز، التى انتهت بفوز الأبيض بثلاثة أهداف دون رد، فى المباراة التى أقيمت يوم 5 يناير الماضى، أى منذ 9 أشهر و14 يومًا، أى منذ 287 يومًا، قبل مشاركته أمام أمونيا القبرصى يوم 12 يوليو الماضى، حيث سجل غيابه منذ هذه المباراة التى أقيمت قبل 3 أشهر و6 أيام أى منذ 99 يومًا.

وبذلك يكون إجمالا لم يشارك مصطفى فتحى مع الزمالك بشكل رسمى منذ 287 يومًا حتى غدا السبت وهو موعد لقاء المقاولون العرب، أى منذ 9 أشهر و14 يومًا.

مشاركات مصطفى فتحى مع الزمالك فى الموسم الماضى

فيما شارك مصطفى فتحى مع الزمالك فى 7 مباريات فى الدورى الموسم الماضى، بمعدل 267 دقيقة، صنع خلالهم هدفًا فى مرمى بتروجت فى المباراة التى جمعت بينهما ضمن منافسات الجولة الثامنة عشر من المسابقة، والتى انتهت بفوز الأبيض بهدفين دون رد بينما شارك فى مباراة واحدة ببطولة الكونفدرالية الإفريقية التى توج الأبيض بلقبها لأول مرة فى تاريخه ومثلها فى البطولة العربية للأندية، أحرز خلالهم هدفين.