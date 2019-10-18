شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. مجلس الزمالك يستقبل والد الطفل أدهم الكيكى فى مقر النادى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص مجلس إدارة نادى الزمالك على استقبال والد الطفل أدهم الكيكى الذي وافته المنية قبل مباراة السوبر المصري التى جمعت الأبيض مع الأهلى خلال الشهر الماضى. وتقدم الثنائى علاء مقلد وأحمد عادل عبد الفتاح عضوا مجلس الزمالك، استقبال والد الطفل أدهم الكيكى بمقر النادى بعد العزاء الذى أقيم اليوم الجمعة فى ميدان لبنان فى ذكرى رحيل الطفل الزملكاوى. Advertisements وحرص إسماعيل يوسف عضو مجلس ادارة نادي الزمالك، طارق يحيى المدير الفنى السابق للفريق بجانب محمود عبدالرازق شيكابالا قائد الفريق علي حضور ذكري رحيل الطفل الراحل أدهم الكيكي مشجع الزمالك الذي وافته المنية إثر حادث أليم أثناء توجهه لمشاهدة مباراة ناديه أمام الأهلي بكأس السوبر المصري والتي أقيمت فى ملعب برج العرب الشهر الماضي. وقام إسماعيل يوسف بالتواجد مع والد أدهم والتحدث معه ومواساته والتأكيدا على استعداد المجلس بالكامل برئاسة مرتضى منصور لتقديم كامل الدعم له وللأسرة كما قام شيكابالا بالجلوس مع والد الفقيد والتحدث معه ناقلا له تعازيه وجميع اللاعبين علي فقدان أدهم، وأن جميع اللاعبين كانت لديهم الرغبة في الحضور ولكن ظروف لقاء الغد للفريق أمام المقاولون العرب بالدورى والدخول في معسكر مغلق حال دون إتمام ذلك، مؤكدا له الدعم الكامل منه ومن الفريق.

مجلس الزمالك يستقبل والد الطفل أدهم الكيكى فى مقر النادى

الزمالك يستقبل والد الطفل أدهم الكيكى فى مقر النادى

شيكابالا فى العزاء

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر صور.. مجلس الزمالك يستقبل والد الطفل أدهم الكيكى فى مقر النادى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.