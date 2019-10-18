الفوز الأول.. الحدود يمنع الإسماعيلي من ملاحقة الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

كتب فريق حرس الحدود فوزه الأول في الدوري بالفوز على الإسماعيلي بهدف دون رد في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب "الإسماعيلية" ضمن الأسبوع الرابع من مسابقة الدوري.

الحدود لم يحقق أي انتصار في الجولات الثلاث الأول حيث تعادل أمام المصري البورسعيدي ووادي دجلة وطنطا.

الإسماعيلي فشل في ملاحقة الأهلي بالصدارة ليتراجع للمركز الثامن برصيد ست نقاط، في المقابل قفز حرس الحدود للمركز السادس برصيد ست نقاط.

Advertisements

هدف الحدود الوحيد جاء عن طريق عمرو الحلواني في الدقيقة 83 حيث سدد كرة من ضربة جزاء ترتد من الحارس ليحولها لهدف.

وكان الاتحاد السكندري فشل أيضًا في ملاحقة الأهلي بتعادله اليوم على ملعبه أمام وادي دجلة بهدف لكل جانب.

وأصبح أمام الزمالك فرصة لملاحقة الأهلي بجانب المقاولون العرب حيث يمتلك كل منافس سبع نقاط قبل المباراة التي ستجمع الفريقين مساء غد السبت.