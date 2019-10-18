اتحاد الكرة يعلن حكم مواجهة الزمالك والمقاولون

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم، عن تعيين محمود البنا لإدارة مباراة الزمالك والمقاولون العرب في اللقاء الذي يقام غدًا السبت ضمن الأسبوع الخامس من مسابقة الدوري.

وبحسب الصفحة الرسمية للاتحاد المصري لكرة القدم عبر "تويتر"، فأن البنا سيدير لقاء الزمالك والمقاولون على أن يعاونه سمير جمال ومحمد عزازي ومعهم طارق سامي حكما رابعًا.

وتأتي مباراة الغد بعد قرار الاتحاد المصري لكرة القدم والذي أصدر مساء الثلاثاء الماضي بتبديل مباراة القمة بين الأهلي والزمالك بلقاء الأبيض أمام المقاولون العرب.

ويمتلك كل من المقاولون العرب والزمالك سبع نقاط من ثلاث مباريات حيث يتصدر الأهلي ترتيب المسابقة بالفوز في أول ثلاث مباريات.