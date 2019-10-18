حكم نهائي أمم أفريقيا يدير مواجهة الزمالك وجينيراسيون

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - مراسل الخليج 365:

أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، عن تعيين طاقم تحكيم كاميروني لإدارة مباراة الزمالك وجينيراسيون السنغالي في إياب دور الـ32 من مسابقة دوري أبطال أفريقيا.

ومن المقرر أن يواجه الزمالك منافسه السنغالي يوم الخميس المقبل على ملعب "السلام" ضمن إياب دور الـ32 من مسابقة دوري الأبطال الأفريقي.

وأفاد "كاف" أن الكاميروني أليوم نيانت سيدير اللقاء على أن يعاونه كل من ايفيس جاي نوبي مساعد أول وساندا أومارو مساعد ثاني وجيانوت فرانك بيتو حكم رابع ويراقب الحكام الغاني محمدوا نور الدين.

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نيانت سبق وأن أدار المباراة الافتتاحية من بطولة أمم أفريقيا بالنسخة الماضية والتي جمعت مصر بزيمبابوي كما أدار لقاء الجزائر والسنغال في المباراة النهائية والتي أقيمت بمصر.

وكان الاتحاد الأفريقي لكرة القدم قرر اقامة المباراة بعد الأزمة التي نشبت من قبل بعد رفض الفريق السنغالي خوض المباراة ببرج العرب.

جدير بالذكر أن لقاء الذهاب انتهى بفوز بطل السنغال بهدفين لهدف ليصبح الأبيض مطالبًا بالفوز بهدف دون رد للوصول لدور المجموعات.

ويتواجد الزمالك حال وصول لدور المجموعات في المجموعة الأولى مع أندية مازيمبي الكونغولي، زيسكو الزامبي، أول أغسطس الأنجولي.